عاجل.. مصرع 11 في حريق بمستشفي برازيلية

نقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، فى نبأ عاجل لها، نقلًا عن وسائل إعلام برازيلية، مصرع ما لا يقل عن 11 شخصًا فى حريق بمستشفي بالعاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، وادي الحريق إلى إثارة حالة من الفوضي خلال علي عملية إجلاء الضحايا، مؤكدة أن السلطات قامت بنقل تسعين شخص على الأقل لمراكز طبية أخري.



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