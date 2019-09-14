شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة حوثية في التحيتا.. و«الشرعية»: سنرد بفوهات البنادق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي في اليمن وضاح الدبيش، سقوط عدد من المواطنين الأبرياء في مديرية التحيتا بين شهيد وجريح، في قصف بربري قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران ظهر أمس (الجمعة)، استهدف قرية المتينة غربي التحيتا جنوبي الحديدة، مشيراً إلى سقوط شهيدين و4 جرحى من الأطفال في حيس، فيما قام أبطال اللواء التاسع عمالقة في منطقة الجبلية بإسعاف الضحايا إلى المستشفى الميداني في الخوخة.

واعتبر الدبيش القصف الحوثي على الأحياء السكنية في المناطق المحررة، تأكيداً صريحاً على عدم التزام المليشيات الحوثية بأي عهود أو جهود للسلام، بعد أيام من انتهاء الاجتماع السادس للجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية.

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وقال الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي: «مليشيات الحوثي الانقلابية ادعت تنفيذها لوقف إطلاق النار، في الوقت الذي بعثت برسالة إلى المجتمع، تجسدت في جريمة بشعة ومجزرة دموية راح ضحيتها الكثير من الأبرياء».

الدبيش شدد على أن صبر قوات الشرعية اليمنية ليست عجزاً؛ وأضاف: «أتى المبعوث الأممي الأول والثاني والثالث، ولن يكون هناك مبعوث رابع، لن يكون هناك سوى مبعوثنا المدفعي وفوهات بنادقنا، فهي اللغة الوحيدة الذي تعيها مليشيات الموت الحوثية».

وتابع: «حتى لو أتى كل جنرالات العالم، لن ترضخ مليشيات الحوثي إلا بالضغط على طهران أو بفوهات البنادق، بعد أن فشلت كل المحاولات العبثية لشرعنة الانقلاب».