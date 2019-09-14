شكرا لقرائتكم تظاهرات للجمعة الـ30 بالجزائر.. لا للانتخابات والحرية لطابو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سار آلاف الجزائريين في تظاهرات اليوم للجمعة الـ30 وسط تعزيزات أمنية مشددة.

وعبّر المتظاهرون عن رفضهم للانتخابات التي تعكف السلطة على التحضير لها بدعم من المؤسسة العسكرية، قبل رحيل كل وجوه النخبة الحاكمة للبلد منذ سنوات.

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كما خرج العشرات من عائلة الناشط السياسي الموقوف كريم طابو والمتعاطفين معه مرددين شعارات تدعو لإطلاق سراحه، بعدما وجهت له محكمة القليعة تهمة المساس بمعنويات الجيش.

وتمسك المتظاهرون بمطلب رحيل حكومة نور الدين بدوي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وكان البرلمان قد صادق بغرفتيه على قانون إنشاء سلطة مستقلة عن الإدارة توكل لها مهمة تنظيم الاستحقاق عبر كامل مراحله. كما صادق البرلمان على تعديلات مست القانون المتعلق بنظام الانتخابات في البلاد.

ويرغب الجيش في إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت لكسر الجمود بين المحتجين والسلطات.