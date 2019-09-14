شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالبرلمان: إنشاء صندوق الطوارئ الطبية سيخفف معاناة غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق الطوارئ الطبية لتوفير تغطية مالية للحالات الطارئة، خطوة جيدة، ولجنة الصحة بالبرلمان تؤيدها وأوصت بها من قبل.

وأضاف "المشد"، أن اللجنة تنتظر إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لتبدأ مناقشته فى دور الانعقاد المقبل الذى سيبدأ أول شهر أكتوبر 2019، بالإضافة إلى أن فكرة وجود صندوق لعلاج حالات الطوارئ يضمن وجود تمويل للعمليات التى تجرى للمرضى فى حالات الطوارئ، وهو ما يساهم فى تقليل قوائم الانتظار، كما ستكون دعمًا للمرضى غير القادرين.

وأشار إلى أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أوصت فى وقت سابق بمتابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان، وتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، وهو ما تقوم به الحكومة تنفيذًا لمبادرات وتوجيهات رئيس الجمهورية.