شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية :مؤتمر الشباب نقطة تواصل هامة لطرح التحديات الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة هالة أبو السعد، بتنظيم مؤتمر للشباب غدا السبت، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن هذه المؤتمرات تعد نقطة تواصل هامة بين القيادة السياسية والشباب خلال الفترة الحالية.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، فى بيان لها اليوم الجمعة، إن مؤتمرات الشباب تعد فرصة كبيرة لتلك الفئة الشبابية لطرح قضاياها وتصوراتها بشأن التحديات الحالية التى تشهدها الدولة المصرية ، موضحة أن مؤتمر الشباب يعد نقطة تواصل هامة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والمجتمع من خلال أكبر شريحة من المجتمع وهي الشباب، مؤكدة أن التوصيات التى تخرج من كل مؤتمر شباب تمثل أهمية كبيرة خاصة أن هناك متابعة دقيقة لتنفيذها.