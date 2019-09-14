شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات اختبار السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى بدأت الحكومة فى تطبيقه منذ ما يقرب من شهرين، باهتمام كبير من قبل المواطنين، وفيما يلى نرصد الاختبارات اللازمة التى يتم بناء عليها تحديد صلاحية الموقع للتصالح من عدمه، خاصة أن القانون نص صراحة على حظر التصالح فى الحالات التى تخل بالسلامة الإنشائية:

ووفقًا للائحة التنفيذية، يجب أن يتم تنفيذ اختبارات على المبنى لتحديد خواص بعض العناصر كالتالى:

فى المبانى الأكبر من 6 أدوار يتم إجراء عدد لا يقل عن ثلاثة اختبارات قلب خرسانى للمبانى أقل من 300 متر مربع، وعدد 6 اختبارات للمبانى أكثر من 300 متر مربع للأعمدة الخرسانية بالأدوار السفلية لتحديد مقاومة الضغط للخرسانة القائمة بهذه العناصر ويتم تقييم النتائج طبقًا لما هو موجود بالكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية الصادر فى 2019 وذلك فى حالة اعتبار مقاومة الخرسانة ذات رتبة أعلى من 200 كجم / سم.

فى المبانى الأكثر من 6 أدوار يجب تنفيذ عدد الجسات لا يقل عن 2 جسة بعمق لا يقل عن 10 متر للمبانى التى ليس بها دور بدروم، ولا يقل عن 15 مترًا للمبانى التى بها دور بدروم ولتحديد طبقات الأرض، وكذلك تحديد الإجهاد المسموح به عن منسوب التأسيس.

يجب تنفيذ أعمال كشف الأساسات لثلاث قواعد أو طرف اللبشة الخرسانية وذلك لتحديد أبعاد هذه القواعد ومطابقتها مع ما هو موجود بالرسومات وتحديد منسوب التأسيس الفعلى، وإجراء اختبار لتحديد التسليح الخاص بالعناصر الخرسانية على عدد من العناصر الخرسانية المكونة للمبنى "هذا الاختبار غير متلف" وذلك فى حالة اعتبار صلب التسليح رتبة عن 24/35 للتسليح الأملس أو على 36/52 للتسليح ذات النتوءات.