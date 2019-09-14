شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تقرر تعيين مروة نبيه أمينا عاما للهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الهيئة الوطنية للصحافة الشكر للدكتور عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهنأته على موقعه الجديد، متمنية له استمرار التوفيق والنجاح، كما اثنت على الفترة التي قضاها وكيلاً للهيئة وجهوده المقدرة.

كما قررت الهيئة الوطنية للصحافة تعيين مروة نبيه محمود إبراهيم أميناً عاماً للهيئة، موضحة أن مروة نبيه تعد خريجة كلية الالسن عام 1999 والتحقت بالعمل بالمجلس الأعلى للصحافة عام 2000 ، وترأس المكتب الفنى بالهيئة ،مشيرة الى أن الهيئة أصدرت قرارات بتعين رؤساء الإدارات المركزية والإدارات العامة.