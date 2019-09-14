شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمرو أديب: "مهم جداً الناس تعرف قواتها المسلحة بتعمل إيه".. ومحمد على حرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى عمرو أديب، تعليقاً على فيديوهات المقاول محمد على، :"الحيرة فى الأيام اللى فاتت إن التافه ابن التافه دا نرد عليه ولا لا"، مردفاً:"رب تافه نافع، مهم جداً الناس تعرف قواتها المسلحة بتعمل إيه، وإيه الحكاية وبتشتغل إزاى، إحنا مش بنرد على محمد على ولا وائل غنيم، يولعوا هم الاتنين".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، :"بعد محطات الكهرباء والمياه والإسكان الاجتماعى وبعد فصول التعليم وفيروس سى وحاملات الطائرات والغواصات والرافال والمترو والسكة الحديد والمونوريل، كل دا البلد بقى فيها فلوس تتسرق؟، انتو الفلوس مش شايفينها وهى بتتصرف".

وأوضح أديب: "اللى ميشوفش من الغربال يبقى أعمى، إنتوا مش شوفتوا الرافال والغواصات وغيرها، دا احنا أغنياء أوى"، مردفاً:"هى فكرة لطيفة لما واحد يتزنق يروح طالع وواخد طيارة على برشلونة، هو أسبوع و10 أيام والفيديوهات هتخلص، وهيجى يوم يا محمد تروح منك وتطلع زى وائل غنيم ترقص قدام الناس".

وتابع أديب:" البلد واحنا فيها بنقول مش عاجبانا، والمصحف شهر أو اتنين بره بيعضوا فى البلاط ويشتاقوا لترابها، ويقولك ادفنى فى بلدى، تبقى متطمن على أهلك، أمك بعتها وفلوس أخوك نهبتها، هتفضل يابنى بقية حياتك ماشى تبص وراك، وتفضل كل ما مصرى يشوفك يتف فى وشك".

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واستطرد:" البلد دى مش سهلة ولا صغيرة، وما بتتهزش، ويوم ما الناس ترد، لا ضعف ولا بترد على محمد على، فيه حد أهم من محمد على ووائل غنيم هو الشعب المصرى"، متسائلاً:" هو فيه حد مصدق الكلام ده؟ للأسف فيه، الناس اللى ربنا رزقنا بيها بسبب السوشيال ميديا و2011 والإخوان".

وأردف أديب: "الأعمال الكاملة لمحمد على على الجزيرة.. مش عيب تنجّموا واحد حرامى، ولا هو نهد البلد على اللى فيها وخلاص، هو حرامى باعترافه، حرامى يتعمله قناة".