"تنسيقية شباب الأحزاب ": قضايا جلسات مؤتمر الشباب مهمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شيماء عبد الإله، المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية جلسات مؤتمر الشباب المقرر عقده غدا السبت، موضحة أن الجلسات والقضايا التى سيتم مناقشتها فى مؤتمر الشباب جلسات مهمة ومناسبة للوضع الراهن فى مصر والوطن العربى والعالم كله خاصة حروب الجيل الرابع، حيث إن العالم الآن يعانى من الإرهاب ويعانى من الشائعات التى تسعى لتدمير الدول.

وأضافت المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب، أن طرح هذه الموضوعات فى مؤتمر الشباب أمام ملايين المصريين سيمثل أهمية كبرى، كما أن جلسة "أسأل الرئيس" من أهم الجلسات التى يتم تنظيمها فى مؤتمر الشباب خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يرد بنفسه على أسئلة المواطنين ويكون حريص على الإجابة على أسئلتهم.

ولفتت شيماء عبد الإله، إلى أن انعقاد مؤتمر بشكل مستمر واستمراره يمثل أهمية كبرى للشباب، خاصة أنه فرصة لقاء القيادة السياسية وكل قيادات الدولة والحكومة بالشباب فى مؤتمرات عامة بشكل مباشر، وهذا لا يحدث فى دول العالم الأخرى، والهدف منه خلق قنوات تواصل واتصال مباشر مع الشباب.

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وتابعت المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب: "هناك ملايين المواطنين يشاهدون هذا المؤتمر كما أن الحضور من الشباب كبير يصل إلى 1600 شباب، وهناك اهتمام من الدولة بأن يكون هناك خط اتصال بينها وبين المواطنين تتحدث عن مشاكل الدولة والإنجازات تتحدث بكل وضوح وشفافية خاصة أن من يتحدث هو رأس الدولة".