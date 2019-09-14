شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: وجود محليات قوية وفعالة أحد أهم أسس نهضة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية استحقاق دستورى واجتماعى وسياسى، ويجب إعطاؤه أولوية، خلال الفترة المقبلة، لأنه من أهم الأسس التى تؤدى إلى نهضة مصر.

وأضاف على عبد العال فى حوار له مع جريدة الأهرام، أن هذا القانون يناقش مسألتين، الأولى كيفية الإدارة المحلية وتنظيم العلاقة بين الدولة المركزية ووحدات الإدارة وتنظيم الانتخابات المحلية، متابعا:"الحقيقة أننى لا أرى أى اشتراط قانونى لوجود المسألتين معا فى قانون واحد، فيمكن أن يكون لدينا قانون لتنظيم المحليات وقانون أخر لتنظيم الانتخابات المحلية، لأن الجمع بينهما يجعل التركيز فقط على الانتخابات وهذا خطأ".

وذكر الدكتور على عبد العال، أن أحد أهم أسس نهضة مصر يتمثل فى وجود محليات قوية وفعالة، ويأتى سن قانون جيد وعصرى كأولى الخطوات لتحقيق ذلك، متابعا، يجب أن نتبنى فى القانون الجديد فلسفة قانونية حديثة ومتطورة ونبدأ من حيث انتهى الأخرون ولا نكرر فيه النصوص القديمة التى لم تعالج المشكلات الحالية".