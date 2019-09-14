شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر برهامى : جماعة الإخوان شوهت صورة العمل الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، هجوم حاد على جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنهم أضروا العمل الإسلامي، وساهموا فى تشويه صورته من خلال المخطط العالمي لتشويه معنى الإلتزام والاصطدام بالمجتمع ،لافتا أن هذه الجماعة خططت للإضرار بالدولة المصرية ومصالح المصريين.

وأضاف ياسر برهامى، فى كلمة له عبر موقع صوت السلف أننى أنبه على جميع أبناء الدعوة، ألا يلتفتوا إلى شتائم هذه الجماعة الإرهابية،مؤكدا أننا غرضنا هو تقوية الحق، ومواجهة الباطل، لافتا أن الفكر القطبى الإخوانى ساعد فى انتشار الفكر التكفيري ومنهج العنف فى البلاد، وعلينا أن نحذر من هذه الجماعة الإرهابية ، مضيفا أن الهدف من سلسلة المقالات التى كتبها عن الجماعة الإرهابية، هو الكشف عن حقيقتها والتحذير بشكل كبير من الانسياق خلفها.