شكرا لقرائتكم خبر عن قانون يمنع استيراد سيارات النقل الثقيل إلا بعد موافقة الجهاز المختص..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه قانون جهاز تنظيم خدمات النقل البرى والدولى، عددًا من المخالفات بعقوبات صارمة، من بينها عدم جواز استيراد سيارات النقل الثقيل إلا بعد موافقة الجهاز المختص، وإلغاء الترخيص تلقائيًا إذا ثبت أن المرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس فى تعامله مع الجهاز أو فى الحصول على الترخيص.

وعاقب القانون بإلغاء الترخيص تلقائيًا إذا أفلس المرخص له، أو أعسر، أو انقضى إذا كان شخصًا اعتباريًا، بأحد أسباب الانقضاء المقررة قانونًا، وأنه لا يجوز تشغيل سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز.

كما حظر القانون على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة فى الدولة، ممارسة النقل الداخلى، والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز وفق الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.