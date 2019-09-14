شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يشارك فى مؤتمر الشباب ويؤكد: فرصة طيبة لطرح الأفكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب حماة الوطن، مشاركته فى عدد من شباب الحزب فى مؤتمر الشباب الذى من المقرر انعقاده غدا السبت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال اللواء محمد الغباشى، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن الحزب يرى فى هذه المؤتمرات فرصة طيبة لطرح الرؤى والأفكار الخاصة بالتحديات التى يواجهها الوطن وطرق مواجهتها إلى جانب أنها تعزز من مشاركة الشباب فى العمل السياسى.

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وأشار المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إلى أن شباب الحزب يجهزون مجموعة من الرؤى والأفكار لطرحها خلال جلسات عمل المؤتمر، لافتا إلى أن مؤتمر الشباب يتيح عرض جميع الأفكار ويتضمن نقاش حقيقى وفعال حول قضايا الوطن، كما أنه يشمل حديث صريح وشفاف من الرئيس السيسى للشعب المصرى.