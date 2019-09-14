شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: مصر نجحت فى اجتياز المرحلة الصعبة بفضل القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أن العلاقة بين الحكومة والمجلس حدد أطرها الدستور فى مبدأ تحديد الاختصاصات والرقابة والتعاون بين السلطات والتوازن بينها، فالمجلس يتولى التشريع والرقابة والحكومة تتولى التنفيذ ولديها الصلاحيات اللازمة لذلك وتتحمل المسئولية.

وأضاف الدكتور على عبد العال، فى حوار له مع صحيفة الأهرام، أن مصر دولة كبيرة وخرجت من منعطفات سياسية حادة، ومرت بظروف اقتصادية دقيقة اقتضت من الجميع التكاتف والتعاون والصبر ونجحت الدولة فى اجتياز المرحلة الصعبة وبفضل الرؤية والشجاعة لدى القيادة السياسية، التى لم تضع نصب عينها إلا لتنفيذ "الصح"، بغض النظر عن الأثار السياسية وهذه شجاعة وصدف لا يختلف عليهما أحد.

وشدد رئيس مجلس النواب، إلى أن الاختلالات فى الاقتصاد المصرى توقفت وبدأ الاقتصاد يأخذ مسارا تصحيحيا وهذا واضح، والاقتصاد يعدل نفسه طالما وضعته على الطريق السليم، أما عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ، فهى تعمل بأقصى طاقة ، ويوجد بين المجلس والحكومة تعاون كامل وتفهم لكثير من القضايا ، وهذا لا يمنع من المحاسبة عند وجود تقصير، وعلاقتنا بها جيدة والتعاون على مستوى جيد، والدكتور مدبولى من رؤساء الوزراء أصحاب الخلق الرفيع ومجتهد فى عمله.

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