شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقية النواب: مؤتمر الشباب يصنع كوادر قادرة على تحمل المسؤولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن هناك مكاسب عديدة من انتظام انعقاد مؤتمر الشباب، حيث إن الهدف من تلك المؤتمرات هو إطلاع الشباب على ما تشهده الدولة المصرية، واستقبال مقترحاتهم بشأن القضايا التى تشهدها مصر الآن.

وقال رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن مؤتمر الشباب يهدف إلى الاستماع لمشكلات الشباب وإطلاعهم على التحديات التى تواجهها الدولة خلال الفترة الراهنة، ورؤية الدولة لمواجهة تلك التحديات.

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ولفت النائب طارق رضوان، إلى أن مؤتمر الشباب يساهم بشكل كبير فى صناعة كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات، وتدريبهم على العمل السياسى.