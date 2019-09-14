على عبد العال : قانون مجلس الشيوخ ضمن أولويات البرلمان فى دور الانعقاد الخامس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، إن قانون مجلس الشيوخ سيكون ضمن أولويات المجلس فى دور الانعقاد الخامس ،مضيفا أنه يجب إقرار قانون لمجلس الشيوخ و كذلك مراجعة نصوص قانون مجلس النواب فى ضوء التعديلات الدستورية ووضع طريقة إجرائية لتنظيم العلاقة بين المجلسين .
وأضاف على عبد العال ، فى حوار له مع جريدة الأهرام ، يجب أيضا مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية ، لذلك يجب أولا إقرار القانون ثم تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الباقى وفقا للاختصاص المقرر قانونا
وحول توقيت إجراء الانتخابات ، قال عبد العال ، يوجد نظريا رأيان الأول يذهب الى أنه يتعين الاسراع بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ ، وأن الرأى الثانى يرى أنه يجب إجراء انتخابات مجلسى النواب و الشيوخ معا لما يحققه ذلك من الاقتصاد فى المجهود و النفقات و التكاليف .
ونوه عبد العال ، الى أن السلطة التشريعية فى بعض الدول تتكون من غرفة واحدة و فى بعض الدول تتكون من غرفتين مثل الولايات المتحدة ، مشيرا الى أن الكونجرس يتكون من مجلس الشيوخ و مجلس النواب و فى بريطانيا يوجد مجلس العموم و مجلس اللوردات و أن الأمثلة كثيرة .
و أضاف الدكتورعلى عبد العال :" دائما عندما ننظر الى انشاء الغرفة الثانية للبرلمان ، ستعلم أن لها سببا تاريخيا و ليس هذا المجال استعراض أسباب إنشاء غرفة ثانية و لكن أنا موقفى كان واضحا سواء فى لجنة وضع دستور 2014 ، لجنة العشرة أو فى التعديلات الدستورية الأخيرة " ، مشيرا الى أن إقرار مشروع قانون مجلس الشيوخ يأتى تنفيذا للتعديلات الدستورية التى تم اقرارها عام 2019 مضيفا :" و بالتالى فهذا القانون أحد الاستحقاقات الدستورية من ايجابيات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان توسيع المشاركة السياسية و النيابية لعدد أكبر من المصريين ، فبدلا من قصر التمثيل النيابى على 596 عضوا فى مجلس النواب سيكون هناك غرفة أخرى تزيد من التمثيل الشعبى و التخصصى لعدد أكبر من المصريين .
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