شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط لعضوية مجلس الشيوخ فى مشروع القانون الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ، المزمع تقديمه إلى البرلمان ، والذى انفرد بنشره اليوم الجمعة ، ”الخليج 365”، 5 شروط لعضوية المجلس ، ويأتى ذلك تنفيذا للتعديلات الدستورية التى تم إقرارها عام 2019، بإنشاء غرفة ثانية للبرلمان، وذلك لتوسيع المشاركة السياسية من جميع فئات وطوائف المجتمع والسماح لأكبر قدر ممكن من المواطنين بمناقشة مشروعات القوانين وخطط وبرامج التنمية وسياسة الحكومة. وتتضمن الشروط : أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية أن يكون مدرجا فى قاعدة بيانات الناخبين Advertisements أن يكون سنه يوم فتح باب الترشيح 35 سنة فأكثر أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها وفقا للقانون أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 شروط لعضوية مجلس الشيوخ فى مشروع القانون الجديد.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.