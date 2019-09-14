شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يعلن رفضه التام لمزاعم وادعاءات الحركه المدنية الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تحالف الأحزاب المصرية، والذى يضم 40 حزبا، ويمثل المعارضة الوطنية الحقيقية، رفضة التام لما ورد فى بيان الحركة المدنية من مزاعم وادعاءات كاذبة وغير صحيحة، مشددا على أن الحركة المدنية تنفذ استراتيجية ومخططات جماعة الإخوان الإرهابية والتى تستهدف زعزعة الاستقرار.

وأكد التحالف، أن بيان الحركة المدنية تضمن عبارات إخوانية غير صحيحة، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تعيشة الأحزاب السياسية، وأن الحركة استخدمت عبارات الغرض منها الترويع والبطش، وتحتوى على معلومات غير صحيحة نهائيا.

وأشار رؤساء أحزاب التحالف، إلى أن الأحزاب المصرية تمارس نشاطها بحرية تامة، وأن بيان الحركة المدنية يخاطب الخارج ولايخاطب الشعب المصرى الذى يقف مساندا لرئيس مصر وخلف جيشة وشرطته.

وتابع التحالف فى بيانه المشترك: "إن قضية خلية الأمل الأخيرة كانت تضم عناصر إخوانية، وعناصر من الحركة المدنية، والتى كانت تستهدف النيل من امن وأمان البلاد"، ويؤكد التحالف بإجماع أحزابه على دعمهم ووقوفهم خلف الدولة المصرية، ومؤسساتها وجيشها وشرطتها فى حربها ضد الإرهاب.

توقيعات بعض رؤساء أحزاب التحالف

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م. تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل.

م. موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

اللواء/ رءوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية.

د/عفت السادات رئيس حزب السادات.

د/حسين ابوالعطا رئيس حزب المصريين.

أ/ كمال حسانين رئيس حزب الريادة.

اللواء/ سيف عبدالبارى رئيس حزب مصر بلدى.

المستشار/محمد المنصورى رئيس حزب الدستوريين الاحرار.

د/ محمد زكريا رئيس حزب المواجهة.

المستشار/جمال التهامى رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة.

اللواء/عبدالعظيم زاهر رئيس حزب العربى الاشتراكى.

د/ نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر.

د/ حسن ترك رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى.

المستشار/رضا ابوحجى رئيس حزب مصر المستقبل.

د/ ماجدة حسن رئيس حزب الانتماء المصر.

الشيخ/على فريج العربى رئيس حزب العدل والمساواه .