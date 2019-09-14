شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد موقع "كايروسين" لنشره أخبار تحريضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة الوطنية للصحافة التقدم بشكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتقديم بلاغ للنائب العام، ضد موقع مشبوة يسمى بـ"كايروسين" تملكه شركة Mo4 Network لنشره اخبارا تحريضية وينسبها للهيئة، رغم عدم صحتها أو طرحها جملة وتفصيلا.

وأضافت الهيئة فى بيان لها، أن الموقع ادعى كذبا أن الهيئة بصدد الغاء طبع الصحف الورقية الأهرام والأخبار والجمهورية ، متابعة :" وهو ادعاء تحريضى سافر، يستهدف اثارة البلبلة، ولم يصرح أى من أعضاء الهيئة بأى حرف مما نشره هذا الموقع من أكاذيب".

Advertisements

وناشدت الهيئة العاملين بالمؤسسات الصحفية ، أن يتصدوا لمثل هذه المواقع التى تتسول أخبارا لا أساس لها من الصحة ، وليس لها ظل من الحقيقة ، فى وقت تسعى فيه الهيئة إلى تنفيذ مشروع إصلاحى للحفاظ على المؤسسات القومية، وربطها بالتقدم التكنولوجى ، بما يدعم المواقع الاليكترونية ، ويحفط الاصدارات الورقية ويعالج مشاكلها.

وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن مثل هذه الشائعات الكاذبة لا تأتى من فراغ، وإنما يحركها مصالح شخصية ودوافع تحريضية ، يجب الانتباه جيدا لها.