"تحالف الأحزاب" يرفض مزاعم وادعاءات الحركه المدنية الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن تحالف الأحزاب المصرية، (40 حزبًا) رفضه التام لما ورد في بيان الحركة المدنية من مزاعم وادعاءات كاذبة وغير صحيحة، متابعًا أن الحركة المدنية تنفذ استراتيجية ومخططات جماعة الإخوان الإرهابية والتي تستهدف زعزعة الاستقرار.

وأكد التحالف، في بيان، اليوم السبت، أن بيان الحركة المدنية تضمن عبارات إخوانية غير صحيحة في ظل المناخ الديمقراطي الذي تعيشه الأحزاب السياسية وأن الحركة استخدمت عبارات الغرض منها الترويع والبطش وتحتوي على معلومات غير صحيحة نهائيًا.

وأشار رؤساء أحزاب التحالف، إلى أن الأحزاب تمارس نشاطها بحرية تامة، مؤكدًا أن بيان الحركة المدنية يخاطب الخارج ولا يخاطب الشعب المصري الذي يقف مساندا لرئيس مصر وخلف جيشه وشرطته، وأن قضية خلية الأمل الأخيرة كانت تضم عناصر إخوانية وعناصر من الحركة المدنية والتي كانت تستهدف النيل من أمن وأمان البلاد،

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ويؤكد التحالف بإجماع أحزابه على دعمهم ووقوفهم خلف الدولة المصرية ومؤسساتها وجيشها وشرطتها في حربها ضد الإرهاب.

وذيل البيان بتوقيعات بعض رؤساء أحزاب التحالف.

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