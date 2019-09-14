"الغذاء والدواء الأمريكية": أدوية لقرحة المعدة تحتوي على شوائب مسرطنة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

كشفت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، النقاب الجمعة، عن أن بعض أدوية "الرانتيدين" تحتوي على نسب قليلة من شوائب نيتروزامين المسرطنة، وعلى رأسها الدواء المعروف باسم "زانتاك".

وقالت الهيئة، في بيان، عبر موقعها الرسمي، إنها تحقق منذ العام الماضي في وجود المادة وشوائب أخرى توجد في العقاقير المستخدمة لعلاج ضغط الدم وأمراض القلب المعروفة باسم ARBs.

ويشار إلى أنه جرى سحب العديد من هذه العقاقير من قبل هيئة الغذاء والدواء لوجود "مستويات غير مقبولة" من النتروزامين في تلك الأدوية. ويمكن شراء أدوية الرانتيدين دون وصفة طبية للتغلب على حموضة وحرقة المعدة.

Advertisements

وقالت الهيئة إن الأشخاص ليسوا بحاجة إلى التوقف عن تناول الدواء، لكن المرضى الذين يتناولونه بوصفات طبية ربما عليهم التحدث مع الطبيب حول إعطائهم خيارات علاج أخرى. كما يمكن لمن يتناوله دون وصفة طبية البحث عن أدوية بديلة وفقا لحالتهم الصحية.

وذكرت مديرة الأبحاث في مراكز تقييم الدواء بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، جانيت وودكوك، أن شوائب النتروزامين يمكنها التسبب في أضرار إذا ما تم تناولها بكميات كبيرة، لكن المستويات التي وجدتها الهيئة في الاختبارات الأولية للرانيتيدين "بالكاد تتجاوز الكميات التي قد تتوقع العثور عليها في الأطعمة الشائعة".