فؤاد بدراوي: لقاءات الرئيس بالشباب فرصة كبيرة لتعميق الوعي المستنير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أبدى النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إعجابه الكبير بخلية العمل التي يشكلها القائمون على تجربة لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب، قائلاً: "إنها فرصة مهمة لتعميق الوعى المستنير التي تبثه مثل هذه اللقاءات، و جسر مهم لاستمرار التواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة من أعلاها".

وأضاف "بدراوي": "مناقشة قضايا الإرهاب وسبل مواجهته في هذه النسخة أمر غاية فى الأهمية، خاصة بعد أن تقلصت حجم العمليات الإرهابية بنحو ٩٥ % منذ ٢٠١٣ حتى الآن، وهو أمر يوضح بالنتائج نجاح المواجهات التي قادتها الدولة والمجتمع فى مواجهة هذا الخطر".

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وأشار سكرتير عام الوفد، إلى أن تزايد أهمية هذه اللقاءات تأتي من وضعها مخرجات النقاش موضع التنفيذ، وهو ما يحدث دائمًا مع التوصيات التي يعلنها الرئيس بنفسه والتي تعمل الحكومة والبرلمان والأحزاب على تنفيذها وتلبيتها.

ونوه بدراوي، إلى أن شباب "الوفد" كان ومازال يشارك ويتابع هذه اللقاءات، كما سيكون لديه معسكرًا خاصًا به قريبًا الهدف منه نشر وسائل التدريب والتأهيل التي تعمل عليها الدولة وتعني بها أجندة الوفد حتى نعضد جميعًا من قدرة الأجيال الجديدة على الإدارة والمشاركة والقيادة و مواجهة التحديات.

يذكر أن الرئيس سيلتقي ١٦٠٠ شابًا بينهم شباب الأحزاب السياسية بقاعة المنارة اليوم السبت، يخصص خلالها جلسة للحوار مع الرئيس مباشرة تحت عنوان "اسأل الرئيس".