وزيرة الثقافة عن اختيار رئيس جديد للمهرجان التجريبي: "سابق لأوانه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلن الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، أن الدورة السادسة والعشرين، التي تواصل تقديم فعالياتها هذه الأيام هي آخر دورة له في رئاسة المهرجان، مؤكدًا أنه سيفسح المجال للأجيال الجديدة.

وشدد "مهران"، على ضرورة الاحتفاظ بفريق العمل الذي حمل عبء إدارة المهرجان خلال الأربع دورات التي ترأس خلالها المهرجان.

من جانبها، قالت وزيرة الثقافة، في تصريحات لمصراوي: إن الحديث عن اختيار رئيس جديد للمهرجان أمر سابق لأوانه، مضيفةً: "مازلنا في بداية الدورة الحالية، ولم يكن لدينا ترتيب لهذا الأمر، ومن الصعب أن نتحدث في شكل الدورات القادمة بينما مازالت فعاليات الدورة الحالية لم تنته بعد".

وتابعت: "دعنا نتكاتف جميعًا للخروج بهذه الدورة بالنجاح اللائق والمأمول منها، على أن نحسم هذه القضية في أوانها".