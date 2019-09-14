اختيار محور أحمد شفيق لإنشاء مبنى ركاب جديد بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي، تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مطار القاهرة الدولى والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب، ومواكبة زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار.

وتشمل المشروعات تطوير مبنى الركاب رقم 1 حتى يتواكب مع أحدث المعايير الدولية ولرفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والمترددين على المطار مع ، بالإضافة إلى تحديث منظومة متكاملة لنظام مناولة الحقائب والأمتعة والتي تحقق أعلى مستويات التأمين.

وقالت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي لمصراوي، الجمعة، إن الشركة استقرت مبدئيًا على اختيار المكان لإنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 4، ليكون مقر إنشائه ناحية محور الفريق أحمد شفيق، تحديدًا في المنطقة الواقعة الموازية لممر الـ Right و Center بالمطار، موضحةً أنه تم الاستقرار على هذا المكان ليكون من شأنه تخفيف الضغط من ناحية محور العروبة.

واضافت المصادر، أنه تم البدء في عمل دراسات إنشاء المبنى، الذي يستغرق مدة تتراوح ما بين 7 إلى 8 شهور حتى تنتهي الدراسات الخاصة، بهذا المشروع قبل إجراءات الطرح، موضحةً أن التكلفة التقديرية المبدئية للمشروع تتراوح ما بين 250 إلى 500 مليون دولار.