أمير الكويت يعبر عن عميق شكره لكل من اطمأن على صحته

أعرب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت عن شكره وتقديره لكافة القيادات السياسية التنفيذية والتشريعية في الكويت وكافة المواطنين والمقيمين وللقائمين على مختلف وسائل الإعلام على ما عبروا عنه جميعا من مشاعر طيبة ودعوات صادقة ومتابعة مستمرة للاطمئنان على صحته بعد إجرائه الفحوصات الطبية في إحدى المستشفيات

بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال كافة وسائل الاتصال والتي جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة وعكست عمق أواصر المحبة والمودة التي تجمعهم وأبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتي وأصالته.

جاء ذلك في بيان للديوان الأميري الكويتي.

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كما أعرب أمير الكويت عن خالص شكره

وعظيم امتنانه لكل من أطمأن على صحته من إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكذلك من مختلف الشخصيات السياسية من الدول الشقيقة والصديقة ولكافة من تابع واستفسر عن صحته. مبتهلا إلى الباري عز وجل أن يمن على الجميع بوافر الصحة والعافية وأن يديم هذه المودة والتراحم والتواصل وأن يديم على الوطن العزيز نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.