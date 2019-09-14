خالد بن بندر يستقبل أعضاء برنامج علماء المستقبل

وحيا السفير المشاركين والمشاركات في البرنامج الذي يهدف إلى تطوير مهارات الطلبة في المجال الحيوي الصحي لتأهيلهم في البحث العلمي والأكاديمي المنتج للابتكارات والأبحاث، واستمع إلى شرح موجز عن البرنامج العلمي من الحياني الذي أوضح أن 21 طالباً وطالبة من الكليات الصحية وكلية العلوم في جامعة الملك عبدالعزيز شاركوا في البرنامج الذي استمر أسبوعين في جامعة أكسفورد، حيث اشتمل على محاضرات وورش عمل متخصصة ومشاريع بحثية تطويرية. وبين الدكتور الحياني أن 31 أستاذاً من جامعة أوكسفورد شاركوا في كافة التخصصات البحثية المتعلقة بالبرنامج. وأفاد أن الطلاب والطالبات استلموا شهادات إتمام البرنامج في جامعة أوكسفورد، بحضور رئيس البرنامج في الجامعة والمشرف العام على معهد الاكتشافات البروفيسور بيتر رات كليف. وأثنى السفير على مشاركة الطلاب والطالبات في هذا البرنامج العلمي ونقل تجربتهم لزملائهم وزميلاتهم حين عودتهم إلى دوت الخليج.
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