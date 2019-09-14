سلال غذائية في سورية واليمن وإسعاف وعمليات جراحية بلبنان والقمر المتحدة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلالاً غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات ببلدة سرمدا في الشمال السوري.

وجرى توزيع 1962 سلة غذائية، استفاد منها 11900 فرد.

عمليات جراحية

أجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز لجراحة الأطفال والجراحات العامة في حملته الطبية التطوعية في جزيرة موهيلي بجمهورية القمر المتحدة، عمليات جراحية متنوعة.

وتم الكشف أول من أمس على أكثر من 60 مريضا وإجراء 24 عملية، 8 منها للأطفال و16 للكبار، تنوعت ما بين الفتق الإربي والفتق السري، والقيلة المائية، والخصية المهاجرة، والأورام الدهنية.

وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في عدد من البلدان.

مهام إسعافية

قام جهاز إسعاف سبل السلام في منطقة المنية شمال لبنان بتنفيذ 14 مهمة إسعافية ميدانية للأشقاء السوريين واللبنانيين القاطنين في شمال لبنان خلال هذا الأسبوع، شملت نقل المرضى من وإلى المستشفيات، بالإضافة لخدمات إسعاف جرحى حوادث السير، وذلك بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.

طاولات للطلاب

زار فريق المركز بالمهرة في اليمن عددا من المدارس بمديرية الغيضة المستفيدة من مشروع «معا من أجل التعليم في اليمن» والمتضمن توزيع 4 آلاف طاولة وكرسي فردي لطلاب وطالبات المدارس.

وشملت الزيارة عددا من المدارس في المديرية، تجولوا خلالها على عدد من الصفوف الدراسية، حيث استمع الفريق من مديري المدارس عن مدى الاستفادة من المشروع الذي ساهم في إيجاد جو تعليمي إيجابي.

سلال غذائية

وزع المركز أول من أمس 2000 كرتون من السلال العذائية، تزن 148 طنا، للنازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، يستفيد منها 12000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

مساعدات

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سورية

- 1962 سلة غذائية للشمال السوري

- 11,900 مستفيد

لبنان

- 14 مهمة إسعافية ميدانية

جمهورية القمر

- 60 مريضا تم الكشف عليهم

- 24 عملية جراحية أجريت

- 8 منها للأطفال

- 16 للكبار

اليمن

- 2000 كرتون من السلال الغذائية

- 148 طنا وزنها

- 12000 مستفيد