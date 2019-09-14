مسؤول: واشنطن تهدد بفرض عقوبات على حلفاء حزب الله

أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، أن واشنطن قد تفرض عقوبات على حلفاء حزب الله في لبنان، وذلك بعد نحو أسبوعين من فرضها عقوبات على مصرف «جمّال تراست بنك» اللبناني.

وقال شنكر في مقابلة تليفزيونية: «في المستقبل سنعلن ضمن العقوبات عن أسماء أشخاص جدد يساندون حزب الله، بغض النظر عن طائفتهم ودينهم».

ولحزب الله كتلة من 13 نائبا في البرلمان اللبناني وثلاثة وزراء في الحكومة، وهو حليف رئيس الجمهورية ميشال عون وحزبه «التيار الوطني الحر»، وهو كذلك حليف حركة أمل الشيعية، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

قائمة المنظّمات الإرهابية

وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران في قائمة المنظّمات الإرهابية عام 1997، في حي يقاتل الحزب في سورية إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ازدادت العقوبات الأميركية

12 قائدا في جماعات إرهابية وكانت وزارة الخارجية الأميركية صنفت الثلاثاء الماضي 12 قائدا في جماعات مصنفة في السابق على لائحة الإرهابيين الدوليين المصنفين بشكل خاص، بما فيها حزب الله «4 قادة» وحركة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وتنظيم داعش في الفلبين، وفي غرب إفريقيا وحركة طالبان في باكستان، إلى جانب جماعة حراس الدين الإرهابية المتمركزة في سورية والتابعة لتنظيم القاعدة على هذه اللائحة.

كما قامت وزارة الخزانة بموجب السلطة عينها بتصنيف 15 إرهابيا إضافيا يتبعون تنظيم داعش وتنظيم داعش في الفلبين وتنظيم داعش في خراسان وتنظيم القاعدة وحركة حماس وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ازدادت العقوبات

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ومنذ تولي ترمب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 29 أغسطس فرض عقوبات على مصرف «جمّال تراست بنك» اللبناني بتهمة تقديم خدمات مالية لحزب الله.

وفي يوليو الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي حزب الله في لبنان، بينهم نائبان في قرار طال للمرة الأولى أعضاء في البرلمان اللبناني.

من هم حلفاء حزب الله في لبنان؟

- يملك الحزب كتلة من 13 نائبا في البرلمان اللبناني

- لديه ثلاثة وزراء في الحكومة

- حليف رئيس الجمهورية ميشال عون وحزبه التيار الوطني الحر

- حليف حركة أمل التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري