الحديدة: تصعيد حوثي بقصف الأحياء والمشتركة تصد الميليشيات

شهدت مناطق متفرقة في مدينة الحديدة غربي اليمن أمس، خروقات وانتهاكات عدة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، قامت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية التي شنت هجوماً واسعاً على مواقع القوات اليمنية وقصفت أحياء سكنية ما أدى إلى إصابة امرأة بمنزلها.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش اليمني أن الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، تعرضت مساء الخميس لقصف عشوائي كثيف من قبل ميليشيات الحوثي.

إصابة امرأة بجروح

ونقل المركز عن مصدر محلي، أن إحدى القذائف الحوثية سقطت على منزل مواطن وأدت إلى إصابة امرأة بجروح في رأسها، مشيراً إلى أن الأهالي تمكنوا من إسعافها بصعوبة ونقلها إلى المستشفى الميداني في مدينة حيس لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر أن الهجوم تم من محاور عدة، متزامناً مع قصف مدفعي عنيف نفذته الميليشيات بقذائف مدفعية الهاون الثقيل وبقذائف مدفعية الهاوزر وقذائف مدفعية B10، في الوقت الذي استخدمت عناصر الميليشيات قذائف RBG وقذائف صاروخية والأسلحة الرشاشة المتوسطة، إلى جانب استئناف القصف على مناطق عدة على الخط الساحلي جنوب وغرب التحيتا.

صد الهجوم الحوثي

وقالت مصادر عسكرية إن القوات المشتركة تصدت للهجوم الواسع الذي شنته الميليشيات الحوثية على التحيتا، وتمكنوا من كسر العملية وكبدوا عناصر الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وتجري في الأثناء عمليات تمشيط واسعة لتأمين المنطقة.

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التصعيد الحوثي في الحديدة

- هجوم واسع وقصف الأحياء السكنية في حيس

- سقوط قذائف على منزل وإصابة امرأة بجروح

- هجوم واسع على التحيتا بالقذائف المدفعية والصاروخية

- قصف مدفعي شرق مدينة الحديدة على مواقع الجيش

- القوات المشتركة تصد الهجوم الواسع على التحيتا