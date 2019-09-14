قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس إنه «متفائل بحذر»، بإمكان التوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى قدر كبير من التقدم في المحادثات مع بروكسل.
وأورد جونسون خلال زيارة لروذرهام في شمال بريطانيا «هناك شكل تقريبي لاتفاق يجب إنجازه، أنا متفائل بحذر».
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون متفائل بحذر بشأن اتفاق بريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.