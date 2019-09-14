جونسون متفائل بحذر بشأن اتفاق بريكست

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس إنه «متفائل بحذر»، بإمكان التوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى قدر كبير من التقدم في المحادثات مع بروكسل.

وأورد جونسون خلال زيارة لروذرهام في شمال بريطانيا «هناك شكل تقريبي لاتفاق يجب إنجازه، أنا متفائل بحذر».