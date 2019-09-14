المرشح القروي يبقى مسجونا في تونس

أبقى القضاء التونسي، أمس، على نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة مسجونا بتهمة تبييض الأموال. وقال حزب القروي قلب تونس في بيان، أمس، «محكمة التعقيب» (النقض) تعلن أنها غير مختصة للنظر في قرار دائرة الاتهام القاضي بإيقاف السيد نبيل القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتبعاً لذلك، رفضت مطلب الطعن».



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