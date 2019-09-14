مقتل 6 جنود في هجوم إرهابي في نيجيريا

قتل ستة جنود نيجيريين، إضافة إلى أحد قادة الميليشيات المحلية التي تقاتل إلى جانب الجيش، في هجوم نسب إلى تنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا أمس.

ووصل المسلحون على متن 12 شاحنة بيك آب مساء الخميس إلى مدينة جوبيو، التي تبعد 80 كلم من مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو، وأطلقوا النار على العسكريين وعناصر الميليشيات.

وقال مصدر أمني «عثر على جثث ستة جنود وقائد محلي لميليشيا القوات المشتركة مصابة بالرصاص»، مشيرا إلى عدد كبير من المفقودين.