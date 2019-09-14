3 قتلى بانفجار جنوبي الموصل ومطالب بحل مسألة المختطفين

هدى جاسم، باسل الخطيب (بغداد) قتل ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي الموصل. وقال النقيب علي عباس من شرطة نينوى للصحفيين إن «عبوة ناسفة انفجرت على عربة بائع خضراوات متجول في قرية زلحفة التابعة لناحية الشورة جنوبي الموصل، ما أدى إلى مقتل البائع ومدنيين اثنين كانا في موقع الحادث». في غضون ذلك، أمهلت عشائر حوض سنسل شمال المقدادية في محافظة ديالى الأجهزة الأمنية أسبوعاً واحداً لحسم ملف خلايا داعش الإرهابية‏.

وقال مصدر في ديالى لـ«الاتحاد» إن هذه العشائر تشتكي من وجود ?بؤر ?الإرهاب ?في ?بساتين? ?الزور ?التي ?تشكل ?خطراً ?على ?القرى ?المجاورة.

وأضاف أن العشائر تنتظر الضوء الأخضر لإنهاء ?نشاط ?خلايا ?داعش ?المبعثرة?.

إلى ذلك، أكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، أهمية إيجاد حل لقضية المغيبين‏? ?والمختطفين ?من ?أبناء ?محافظة ?كركوك، ?مؤكداً ?إيلاء ?إدارة ?كركوك ?أهمية ?قصوى? ?لحسم ?هذا ?الملف ?الإنساني ?مع ?جميع ?الجهات ?الرسمية ?في ?العراق? .

وقال خلال اللقاء مع عدد من المتظاهرين من الأهالي: إننا ?جئنا ?لكي ?نستمع? ?لمطالبكم ?ولنؤكد ?تضامننا معكم للكشف ?عن ?مصير أبنائكم.

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