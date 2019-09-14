كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توجيه الاتهام إلى جان ماري لوبن بـ"اختلاس أموال عامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجهت اليوم الجمعة، عدة اتهامات لمؤسس حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، جان ماري لوبن، بـ"اختلاس أموال عامة" على خلفية ادعاءات أنه أنفق خلافاً للقانون أموالاً مخصصة للبرلمان الأوروبي على فريق عمله في بلاده، بحسب ما قال محاموه.
وخضع لوبن، الذي كان نائباً في المجلس الأوروبي منذ ثمانينات القرن الماضي حتى العام الحالي، للتحقيق على خلفية إنفاق غير مشروع لأموال الاتحاد الأوروبي بعدما رفع المجلس الأوروبي الحصانة عنه في مارس .
وقال محاموه إن القضاة استجوبوا لوبن على مدى أكثر من أربع ساعات حول وظائف ثلاثة من مساعديه، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وعلى الرغم من خسارته حصانته رفض لوبن المثول أمام القضاة، وكانت لوبن أبعدت والدها العام 2015 بسبب تصريحات مسيئة لليهود وصف فيها المحرقة بانها "تفصيل" في تاريخ الحرب العالمية الثانية.
ويشتبه المحققون بأن "الجبهة الوطنية" استخدمت أموالاً من الاتحاد الأوروبي مخصصة للمساعدين البرلمانيين في بروكسل لتمويل عمل الحزب في فرنسا.
وتفيد التقديرات بأنه تم تحويل نحو سبعة ملايين يورو مخصصة للبرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و2017.