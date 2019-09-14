للأسبوع الـ30 على التوالي .. الحشود تخرج للاحتجاج في مدن الجزائر وترفع شعار “لا انتخابات مع العصابة”

وسط تشبث قيادة الجيش الجزائري بإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، خرجت حشود من المتظاهرين اليوم الجمعة، للجمعة 30 منذ اندلاع الحراك، رفضا لـ”الانتخابات مع العصابة”.

تظاهرت حشود من الجزائريين في العاصمة ومدن أخرى، في وقت تعد فيه السلطة العدة للذهاب إلى انتخابات رئاسية، وهي الانتخابات التي يرفضها الذين مازالوا يتظاهرون بشكل أسبوعي، لاعتقادهم أن ظروفها غير متوفرة حتى الآن، في ظل استمرار نفس النظام.

ووجه المتظاهرون اتهامات لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد بمحاولة“إعادة انتاج نفس النظام السابق، فيما تتلهف السلطة لتنظيم هذه الانتخابات “أحب من أحب وكره من كره”، مثلما عبرعنها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الأمر الذي يزيد في تعقيد الوضع ويرفع درجة الاحتقان في الشارع الجزائري.

وانتشرت قوات الأمن في عدة نقاط من العاصمة تحسبا لهذه المظاهرات، خاصة وأن الحراك بدأ يستعيد قوته بعد انتهاء عطلة الصيف، كما أن الأحداث السياسية التي تعرفها البلاد حبلى بالتطورات، وقد لجأت قوات الأمن في وقت أول إلى اعتقال العشرات من المتظاهرين، والذين أعيد إطلاق سراحهم بعد ذلك.

وقد رفعت عدة شعارات رافضة لإجراء انتخابات من قبيل “لا للانتخابات مع العصابات”، الذي أصبح يتردد بشكل دائم في الجمعات الأخيرة إلى جانب شعار “دولة مدنية وليس عسكرية”، وشعارات أخرى تستهدف رئيس أركان الجيش، الذي وصف معارضي الانتخابات “بالشرذمة”.