أمزازي: امتحانات طلبة الطب في 20 من الشهر الجاري وهذه هي النقط العالقة في ملفهم المطلبي

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن حركة الإضراب، التي خاضها طلبة الطب توقفت، معلنا انطلاق الامتحانات الاستدراكية، في 20 شتنبر الجاري.

وأوضح أمزازي، الذي حل، اليوم الجمعة، ضيفا على برنامج “أنتير متان” بإذاعة “شين أنتير”، أن الملف المطلبي لطلبة الطب كان مهما، مشيرا إلى أن الحكومة تفاعلت معه على نحو إيجابي، وأجابت على نقاطه الأساسية باستثناء مسألتين ظلتا عالقتين، وهي النقطة المتعلقة بالإقامة، موضحا أن طلبة الطب طلبوا السماح لأطباء القطاع العام، حصريا، باجتياز مباراة الإقامة، معتبرا أنه “لا يمكننا التمييز بين المغاربة من القطاعين الخاص والعام”، موضحا أنه، من أجل تسوية هذه الإشكالية، التزمت الحكومة بإحداث المزيد من المناصب المالية السنوية قصد استيعاب أطباء القطاع العام، والقطاع الخاص، والأطباء المغاربة القادمين من الخارج.

أما النقطة الثانية، التي لا تزال عالقة بين الحكومة، وطلبة الطب، فتتعلق بحذف السنة السادسة لطب الأسنان، مسجلا أن الحكومة التزمت باتخاذ جميع التدابير من أجل استقبال طلبة السنة السادسة في أفضل الظروف.

وبخصوص الامتحانات الاستدراكية، التي ستنطلق بتاريخ 20 شتنبر، أوضح الوزير أنه تم اعتماد برنامج جد مرن، يمتد إلى غاية منتصف أكتوبر بغية تمكين الطلبة من اجتيازها في ظروف جيدة، ومن ثمة النجاح.

يذكر أن تصريحات الوزير اليوم، تتزامن مع إصدار تنسيقية طلبة الطب والصيدلة، وطب الأسنان، لبلاغ يؤكدون فيه وقفهم لحملة مقاطعة الدروس التطبيقية، والنظرية، والتي انطلقت منذ شهر مارس الماضي.