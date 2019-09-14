خصوم بنشماش يؤجلون مؤتمرهم

قرر تيار “المستقبل” الذي يسعى للإطاحة بحكيم بنشماش من قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، تأجيل مؤتمره الذي كان مقررا عقده يوم 26 شتنبر الجاري.

الخطوة المفاجئة هذه، وفقا لما أعلن عنه قياديون في التيار ل”اليوم 24″، تأتي للسماح بتنفيذ بمبادرة وساطة جديدة بين الجناحين المتصارعين. ولم تكشف مصادرنا عن مصدر هذه الوساطة، لكن هناك معلومات حول وقوف “جهات نافذة” وراءها.

وليست هناك صورة واضحة عن وجود شروط مسبقة لهذه الوساطة، لكن مصدرا قياديا في التيار قال إن التسوية التي يأملون الوصول إليها، سيسبقها إيقاف بنشماش للإجراءات التنظيمية التي يزمع تنظيمها أيضا، مثل عقد المجلس الوطني، أو المؤتمر.