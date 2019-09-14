شويغو: أكثر من ألف لاجئ سوري يعودون يوميا إلى ديارهم

لفت وزير الدفاع الروسي، ​سيرغي شويغو​ إلى ان "أكثر من ألف لاجئ سوري، يعودون يوميا إلى ديارهم من الخارج"، مؤكداً أن "الوضع في ​سوريا​، عاد اليوم إلى وضعه الطبيعي، بفضل جهود الضباط والجنود والطيارين والبحارة الروس".

ولفت إلى أنه "عندما باشرنا العمل في سوريا عام 2015، كانت فقط 18% من أراضي هذه ​الدولة​ لا تخضع لسيطرة الإرهابيين والآن، نحن نشاهد فتح عشرات المؤسسات الجديدة كل يوم في هذه الدولة، وتعمل ​المستشفيات​ و​المدارس​، يتوجه الآلاف من ​الأطفال​ السوريين إلى هذه المدارس ولم نعد نتذكر أن عناصر نزع ​الألغام​ الروس بالذات، قاموا بتطهير هذه المدارس من الألغام والمتفجرات".

وأشار إلى "إننا لم نعد نتذكر أنه لكي يتمكن هؤلاء التلاميذ من التوجه إلى مدراسهم، قام الكثير من موظفينا وأطبائنا ومهندسينا وقادتنا، بكل ما هو ممكن، حتى تكون دراساتهم آمنة وحياتهم سالمة"، لافتاً إلى "إنني أود أن أذكر زملاءنا، ومنهم الزملاء الأوروبيون، عندما جاء إليهم ما بين 600-700 شخص كل يوم، شكل ذلك مأساة كبيرة بالنسبة لهم، رغم أنها قبل كل شيء، مأساة بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين فروا من ديارهم وبلادهم لكي يعثروا على ملاذ آمن".