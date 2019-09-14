جنرال أميركي: الجيش الأميركي لن يزيد عدد قواته في سوريا

أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي أن "الجيش الأميركي لن يزيد عدد قواته في سوريا لتنفيذ دوريات مشتركة مع تركيا" لافتا الى أن "هدفه النهائي هو خفض عدد تلك القوات".
واكد ماكنزي "اننا سنقوم بدوريات مع الأتراك وسنفعل ذلك في إطار العدد الحالي مع السعي نحو أي فرص لتقليل العدد بمرور الوقت".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن |وزارة الدفاع الأميركية تجهز لإرسال نحو 150 جنديا للقيام بدوريات برية مع القوات التركية".
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