سقوط 4 قتلى جراء الأمطار الغزيرة في جنوب شرق اسبانيا

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" عن "مقتل 4 أشخاص جراء ​أمطار​ غزيرة تضرب جنوب شرق ​إسبانيا​ سببت اضطرابات في حركة ​النقل العام​ وفيضانَ أنهر"، مشيرة الى انه "تم إجلاء أكثر من 1500 شخص".

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