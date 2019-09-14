وزير الداخلية الايراني: لا يمكن الثقة بأميركا لانها تثير التفرقة في المنطقة

أكد وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي ان "السلام والامن مرتبط بالعلاقات الجيدة بين دول المنطقة"، مشددا على انه "لا يمكن الثقة بأميركا لأنها تثير التفرقة بالمنطقة وهي والكيان الصهيوني يبحثان عن مآربهما الخاصة".
وبيّن ان "التطرف والارهاب والعنف في المنطقة يتم دعمه من قبل اميركا والكيان الصهيوني وبعض الدول"، مشيراً إلى أن "هذه الدول تقدم الاموال والسلاح والمعلومات الى الارهابيين"، مضيفا "ان اميركا والكيان الصهيوني بصدد تحقيق مآربهما الخاصة ولا يقدمان اي خدمة للمنطقة".
وأكد ان "السلام والامن في المنطقة مرتبط بالعلاقات الجيدة بين دول المنطقة نفسها، وينبغي صيانة الامن من قبل دول المنطقة"، مشيراً إلى أن "التعاون الاقليمي بين دول المنطقة يؤدي الى إرساء السلام والامن المستدام فيها".
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