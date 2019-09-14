وزير خارجية أوكرانيا: انفراج في العلاقات بين موسكو وكييف

لفت وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، إن العلاقات بين أوكرانيا وروسيا، أخذت بالانفراج، مشيراً إلى أن الدولتين تبحثان عن حلول وسط، مؤكداً "إننا نسعى الآن إلى حل وسط حول كيفية استعادة السلام. الأمر يتعلق بمدى استعداد روسيا للتفاوض والاتفاق الآن وهناك بعض الانفراج وذوبان الجليد في العلاقات والرئيس فلاديمير زيلينسكي يحاول استخدام كل ذلك".
وأشار إلى أن "زيلينسكي لا ينوي الانتظار 5 سنوات مقبلة، يموت خلالها جنودنا"، لافتاً إلى "إننا ندرك أننا سنتمكن من فرض النظام، إذا حل القانون والنظام الأوكراني على أرضنا"، معلناً أن "أوكرانيا تخطط، في القريب العاجل، لاستعادة جميع المحتجزين الأوكرانيين من روسيا"، قائلا "شاهدتم مدى سرعة تحركنا هذه المرة واستغرق الأمر عدة أشهر للتفاوض، والآن يجري العمل لتحرير الجميع على الإطلاق وهذا يشير إلى أننا نعرف القوائم، ونوافق على هذه القوائم. نحن نخطط لإعادة شبابنا قريبا".
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