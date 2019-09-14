سليم جريصاتي: الامم المتحدة مهتمة بطرح الرئيس عون بشأن أكاديمية "الانسان للتلاقي والحوار"

لفت وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ إلى ان "المعلومات التي تصلنا إلى ​وزارة الخارجية والمغتربين​ من خلال بعثتنا الموجودة في ​نيويورك​ هي مراسلات مشجعة بان الجمعية العام للامم المتحدة ترى ان طرح ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بشأن انشاء أكاديمية "​الانسان​ للتلاقي والحوار" في ​بيروت​ جيدة وهه المراسلات تدل على توافق قد يكون شاملا ومن المفترض أن يتم التصويت عليه يوم الاثنين".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح جريصاتي أن "الرئيس عون أراد أن يرسل أكثر من رسالة ويقول ان ​لبنان​ يعاقب من ​أميركا​ بادعاء منها أن هناك مساعدة ل​حزب الله​ وأراد ان يقول أن لبنان لن يتم ​القضاء​ عليه".