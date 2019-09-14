NBN: اللبنانيون سيكونون بالمرصاد للعملاء بالشارع وأمام القضاء حتى ينالوا قصاصهم

شدّدت قناة الـ"NBN"، على أنّ "كلّ المحاولات لتنظيف السجلات أو تبييض الصفحات لن تمحو سطرًا من سطور الوجع المحفور بالدم في الذاكرة الجماعية للأسرى المحرّرين أو في وجدان عائلات من ارتقوا شهداء تحت سياط التعذيب في عتم الزنزانات وعَسَسِها"، لافتةً إلى أنّ "اللبنانيين يتقدّمهم أبناء ​الجنوب​ لن يسامحوا ولن ينسوا من تفنّن في إبتكار العذابات، ومن يحمل هوية خيانة الوطن حصرًا، وسيكونون بالمرصاد للعملاء في الشارع وأمام ​القضاء​ وفي كلّ مكان حتّى ينالوا القصاص الّذي يستحقون".

وأوضحت في مقدّمة نشرة أخبارها المسائية، أنّ "التحقيقات تواصلت اليوم مع جزار ​الخيام​ ​عامر الفاخوري​ بعد إحالته من ​الأمن العام​ إلى ​النيابة العامة العسكرية​، فيما تقدّم عدد من الأسرى المحرّرين والناشطين والمحامين بدعوى قضائيّة بحقّه. أمّا الضابط الّذي رافق الفاخوري وهو برتبة عميد فيخضع أيضًا للتحقيق". وبيّنت أنّ "هذا في وقت جرى فيه تداول معلومات عن محاولات لتنظيف سجلات 60 عميلًا إسرائيليًّا، الأمر الّذي يجب أن يؤخذ بأقصى درجات الجديّة لكشف خلفيّاته".

وذكرت القناة أنّ "في الشأن الإغترابي، وبعد مطالبات بتحرّك أجهزة الدولة لكشف مصير المغترب اللبناني حسن جابر، استدعت الخارجية القائم بالأعمال في القنصلية الأثيوبية وطالبته بالمعطيات المتوافرة لدى سلطات بلاده الأمنيّة، وبأجوبة واضحة حول هذا الموضوع ضمن مهلة أقصاها الإثنين المقبل، تحت طائلة اتخاذ تدابير مقابلة لضمان عدم تكرار ما حصل".

Advertisements

وأشارت إلى أنّه "أمّا وقد خطت الحكومة أولى الخطوات باتجاه مسار التعيينات، الّتي استُهلت بالقضائيّة منها على أن تُستكمل في جلسة يعقدها مجلس الوزراء الثلثاء المقبل، فإنّه وعلى أهميّتها يبقى أن يتواصل هذا المسار مع وصول مشروع موازنة العام 2020 إلى مجلس النواب قبل الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، وفق ما لفت رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، الّذي وصف التعيينات بالجيّدة، ولاسيما أنّ الّذين جرى تعيينهم يجتمع فيهم معيارا الكفاءة والآدمية".

وعَلِمت الـ"NBN" أنّ "جلسة أولى من الجلسات المخصّصة لمناقشة موازنة 2020 ستُعقد يوم الأربعاء المقبل عشيّة سفر رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى ​باريس​، للقاء الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ وعقد لقاءات واجتماعاتٍ متعلّقة بتنفيذ مقرّرات "سيدر".

ونوّهت إلى أنّ "بري رأى في ​التعيينات القضائية​ حركة إيجابيّة إستجدّت، وهي تبشر بالخير إذا إستمرّت، فيما أكّد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ استكمال المسيرة من أجل تنظيف البلد ومحاربة أشكال ​الفساد​ فيه". وذكرت أنّ "على خط المال، إستعدادات في ​وزارة المال​ لإطلاق موازنة المواطن والمواطنة في احتفال رسمي سيحضره الحريري يوم الإثنين المقبل".