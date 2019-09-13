بعد مسلسل طويل من المفاوضات.. الرجاء ينجح في التوقيع للورفلي

أعلن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع الدولي الليبي سند الورفلي، الذي سيعزز صفوف الفريق الأخضر بدءا من الموسم القادم.

وانضم الورفلي للرجاء، بموجب عقد يمتد لموسمين قادما من فريق أهلي طرابلس الليبي، ليعود بذلك صاحب الـ27 عاما، إلى الفريق البيضاوي، بعدما لعب له بنظام الإعارة الموسم الماضي.

وبصم المدافع الليبي، على أداء جيد في موسم إعارته بالرجاء، إذ ساهم في تحقيق النسور الخضر، لقبي كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، والسوبر الإفريقي، فضلا عن مسامهته في احتلال الفريق وصافة ترتيب البطولة الاحترافية، مما مكنه من العودة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد غياب دام أربع سنوات.

ويأتي تعاقد الرجاء مع الورفلي، أياما قليلة بعد انفصاله عن المالي ساليف كوليبالي، الذي ضمه الفريق ماي الماضي، بتوصية من الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب النادي، ولم يشفع الأداء الذي قدمه كوليبالي، مع الفريق الأخضر، في مبارياته الرسمية الثلاث، لم يشفع له بالبقاء كثيرا بمركب الوازيس.

وتلقت شباك الرجاء 6 أهداف في اللقاءات المذكورة، ثلاثة ضد بريكاما يونايتد الغامبي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي لدوري الأبطال، ومثلها أمام ضيفه نهضة الزمامرة، مما كلف الفريق مغادرة كأس العرش من سدس عشر النهائي.