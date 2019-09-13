التعديل الحكومي.. العثماني: لا بلوكاج والأمور سيعلن عنها في الآجال الموعودة

نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وجود “بلوكاج” متعلق بالتعديل الحكومي، وقال إنه قرأ صباح اليوم وأمس عن بلوكاج جديد يتعلق بالتعديل الحكومي.

وأضاف العثماني مساء اليوم، في افتتاح الجمع العام التأسيسي لمؤسسة عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات، “البلوكاج موجود في عقول من كتبوا عنه فقط، ليس هناك أي توقف ولا بلوكاج، والأمور تسير وفق المنهجية الضرورية وستخرج في آجالها الموعودة وبالطريقة السليمة”.

وقال أيضا، “إنها مجرد أوهام لمن يتوهم ذلك، وقد توهم البعض انشقاق الحزب لكن مناضليه ومناضلاته يتحلون بالصلابة الضرورية ليواصلوا الرسالة التي بدأها الدكتور الخطيب”.

ويرى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب “سيواصل عمله النضالي بكل ما يستطيع، رغم الحملات الإعلامية الظالمة التي يتعرض لها باستمرار، ونعرف من يقف وراءها، وهي لن تؤثر فينا ولن تزيدنا إلا صلابة”، يضيف العثماني.

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وأضاف، “لا عذر للهيئات السياسية من أجل مراجعة طريقة اشتغالها وتوظيف مواردها في اتجاه التنافس المنتح في تكوين الكفاءات البشرية المؤهلة وتوليد الأفكار المبدعة والاستراتيجيات المستقبلية وفق الضوابط العلمية”.

واعتبر المتحدث أن “جزءا أساسيا من مظاهر تطور الحياة السياسية للشعوب، ورقي آلياتها الديمقراطية، وتدبير التدافع السياسي بين مكوناتها يرتبط بشكل كبير بحجم وقوة مراكز الدراسات والفكر”.

وقال، “نحتاج إلى قيم مجتمعية وقيم التحديث والعمل والوطنية والإنجاز والاستحقاق والالتزام بالقانون واحترامه والعيش المشترك وقيم تدبير الاختلاف، حين تفقد هذه القيم، تذبل الحياة الاجتماعية والسياسية”.