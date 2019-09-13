كأس “كاف”.. لاعبو نهضة بركان يخوضون آخر مِران قبل لقاء أشانطي غولد

خاض لاعبو فريق نهضة بركان لكرة القدم، اليوم الجمعة، حصتهم التدريبية الأخيرة، قبل المواجهة التي ستجمع الفريق، غدا السبت، بمضيفه أشانطي غولد الغاني، ضمن ذهاب الدور الـ32 (1)، لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

وحلت بعثة الفريق البرتقالي، صباح اليوم بمدينة أوبواسي، قادمة من كوماسي، التي كانت تقيم بها مكونات النهضة، علما أنها تبعد بحوالي 61 كلم، عن أوبواسي، التي ستحتضن المباراة.

وتدرب ممثل كرة القدم الوطنية، على ملعب “لين كلاي”، الذي سيكون مسرحا للمواجهة، مع العلم أنه يتمتع بأرضية عشبية، وتبلغ طاقته الاستيعابية 20 ألف متفرج.

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وكانت بعثة الفريق البركاني، وصلت إلى الديار الغانية الثلاثاء الماضي، إذ خاضت العناصر البركانية حصتين تدريبيتين، بكوماسي، بالإضافة لحصة اليوم، بأوبواسي.

ويبحث زملاء بكر الهلالي، عن العودة بنتيجة إيجابية من أرض مضيفهم أشانطي غولد، تمكنهم من مناقشة مواجهة الإياب، بعد أسبوعين، بالملعب البلدي لمدينة الليمون، بأريحية نسبية.

ويسعى نهضة بركان، إلى البصم على مشاركة إيجابية في كأس “كاف”، على غرار الموسمين الماضيين، خاصة النسخة الأخيرة التي بلغ خلالها المباراة النهائية، قبل أن ينهزم ضد الزمالك المصري بركلات الترجيح.