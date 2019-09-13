برشلونة يتلقى صفعة قوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني، صامويل أومتيتي، سيغيب عن فريقه لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 أسابيع، بسبب الإصابة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أومتيتي يعاني من شرخ في مشط القدم اليمنى، وسيغيب على إثره عن المباريات لفترة تصل إلى شهر ونصف.
وكان أومتيتي، تعرض للإصابة بتورم دموي في القدم، قبل مباراة منتخب فرنسا ضد ألبانيا، يوم السبت الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020، والتي فاز بها الديوك (4-1).
وترك أومتيتي، معسكر فرنسا للعودة لبرشلونة، من أجل الخضوع لمزيد من الاختبارات لتحديد طبيعة الإصابة.
يذكر أن مدرب البلوغرانا، إرنستو فالفيردي، لم يعتمد على أومتيتي بأول 3 جولات من الليغا هذا الموسم وشارك بدلاً منه مواطنه كليمنت لينغليه بجانب جيرارد بيكيه.
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