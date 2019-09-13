فحوصات هندية خاصة لطائرات بوينج 737 ماكس

المناطق - وكالات

تعتزم الهند إجراء عمليات فحص خاصة بها لطائرات بوينج طراز 737 ماكس، وطالبت بإجراء تدريب محاكاة لجميع الطيارين قبل أن يتم السماح لطائرات هذا الطراز بالتحليق في أجواء البلاد مجددا، حتى لو سمحت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكي للطائرة بالتحليق مرة أخرى، وفقا ما ذكره مصدر مطلع.

ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب شخصية، القول إن الهند تعتزم البدء في عملية التقييم الخاصة بها للطائرات فقط بعد أن أعلنت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية، سلطة الترخيص للطائرات المصنعة في أمريكا، أن الطائرة جاهزة للتحليق في الأجواء من جديد.

ولا تتوقع الإدارة العامة الهندية للطيران المدني أن يتم السماح لأفضل طائرات بوينج مبيعا بالتحليق في البلاد قبل العام المقبل، وفقا للمصدر.

وستشارك الهند وكالة سلامة الطيران الأوروبية، التي تعتزم إرسال طياريها إلى الولايات المتحدة لإجراء اختبارات على طائرات 737 ماكس، في إجراء تقييمها الخاص في أعقاب حادثين مأساويين تسبب فيهما خلل في نظام التحكم، ما دفع العديد من دول العالم في التوقف عن استخدام طائرات هذا الطراز. وحذرت بوينج هذا الأسبوع من أن الطائرة قد تعود “على مراحل” وفقا لجدول زمني إذا ما اتخذت الجهات المعنية قرارات في هذا الشأن، بشكل مستقل عن أمريكا .