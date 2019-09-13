الخارجية الفنزويلية: قادرون على حماية أنفسنا

أعلنت فنزويلا، الجمعة، أنها "مستعدة" للدفاع عن نفسها، بعدما فعّلت عدة دول أمريكية بينها الولايات المتحدة معاهدة سابقة من شأنها تشريع تدخل عسكري ضد كراكاس.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، في مؤتمر صحفي عقب لقائه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في جنيف "نحن مستعدون لحماية أنفسنا، مستعدون للتصدي، لن نسمح لأحد بأن يدوس ترابنا سنرد ونأمل ألا يحصل ذلك أبداً".

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وتابع "ما أؤكده لكم أننا لن نهاجم أي بلد شقيق في أي ظرف إلا للدفاع عن شعبنا وسلامة أراضينا".

والأربعاء، فعّلت الولايات المتحدة معاهدة التعاون المتبادل بين الدول الأمريكية، المعروفة أيضاً بمعاهدة ريو، وتشمل عشر دول أخرى في القارة الأمريكية، بالإضافة إلى المعارضة الفنزويلية التي تقدمت بطلب تفعيل هذه المعاهدة.

وقالت واشنطن إن التفعيل يأتي رداً على المناورات العسكرية الفنزويلية على طول الحدود مع كولومبيا، التي أمر بتنفيذها الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتهم جارته بالسعي إلى "إشعال صراع".

وقال أرياسا للصحفيين في جنيف "لا يمكن أن يشكل الجنود استفزازاً، المناورات العسكرية ليست إلا وسيلة لحماية أنفسنا".